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Арустамян рассказал об оригинальных ходах Спаллетти в сборной: «Взял в штаб Буффона, пригласил на базу Дель Пьеро и Баджо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Известный футбольный журналист и видеоблогер Нобель Арустамян в интервью обозревателю «СЭ» высказался об оригинальных ходах, на которые пошел главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

— Спаллетти делает в сборной Италии хорошую работу?

— Надо учитывать ситуацию — ведь Роберто Манчини резко уехал в Саудовскую Аравию, где ему дали жирный контракт, и он бросил Италию посередине отборочного цикла Евро, который она, по большому счету, проваливала. Спаллетти взял команду в сложной ситуации, встряхнул. Он делал достаточно оригинальные вещи.

— Например?

— Взял в штаб Буффона. Не как ассистента, а просто как человека, который одним своим присутствием напоминает всем о силе итальянского футбола, передает игрокам правильный дух. Это было неожиданное решение.

За пять дней до отъезда команды в Германию он пригласил на базу десяток лучших футболистов Италии в истории (разумеется, из тех, кто жив, — Прим. И.Р.). Дель Пьеро, Баджо, Тотти... Опять же — показать молодым футболистам силу кальчо. Они пообщались. Тот же Дзакканьи, автор гола Хорватии, говорил, что общение с Дель Пьеро вдохновило его. Кстати, его гол, который вывел команду из группы, очень похож на гол Алессандро на ЧМ-2006 в полуфинале в Дортмунде в ворота немцев. Эти вещи от Спаллетти — очень прикольные, — сказал Арустамян «СЭ».

Сборная Италии сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024. Матч пройдет в субботу, 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Полностью интервью Нобеля Арустамяна читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Нобель Арустамян
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