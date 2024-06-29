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Сегодня, 09:10

Арустамян — о шансах Италии на Евро: «Четвертьфинал будет хорошим итогом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Известный футбольный журналист и видеоблогер Нобель Арустамян в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением о перспективах сборной Италии и оценил групповой турнир в исполнении фаворитов Евро.

— У Италии — хорошая половина сетки, — начал Арустамян. — В 1/8 она вышла на Швейцарию — это уже нормально, можно играть. Дальше, скорее всего, Англия, которая пока оставляет очень неоднозначное впечатление. На мой взгляд, хорошим итогом для Италии будет четвертьфинал. 1/8 финала — средний. Полуфинал — суперуспех.

— Кто пока больше всех нравится на Евро?

— Испания. В матче с Италией испанцы очень понравились. Понятно, что прибавит Франция. Понятно, что очень высокий потенциал у Англии, но она его пока не реализует. И очень сильная команда у Португалии. Все говорят — Роналду, Роналду, но там много других отличных футболистов. Думаю, либо Испания, либо Португалия будет в финале, — сказал Арустамян «СЭ».

Сборная Италии сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024. Матч пройдет в субботу, 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени. Испания 30 июня встретится с Грузией. Начало — в 22.00 мск.

Полностью интервью Нобеля Арустамяна читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Нобель Арустамян
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