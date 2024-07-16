Аршавин — об отставке Саутгейта: «Выиграй он Евро — уговаривали бы остаться»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Мне кажется, уже перед турниром стало известно, что он в любом случае уходит. Это должно было случиться. Он там уже три цикла и говорили: либо он уходит на высокой ноте, победив, либо все равно уходит, так как он сам признавался — ему тяжело психологически. Думаю, если бы Саутгейт выиграл титул, его бы уговаривали остаться. Но этого не случилось», — сказал Аршавин «СЭ».

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Кроме того, сборная Англии дважды завоевала серебряные медали на чемпионатах Европы (Евро-2020 и Евро-2024) и дважды выходила в полуфинал чемпионатов мира (ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

14 июля Англия проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Константин Передерий