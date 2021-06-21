Аршавин оценил перспективы сборной России в матче с Данией

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита», бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча российской национальной команды против Дании на Евро-2020.

— Какие у вас ожидания от матча России и Дании?

— Трудно спрогнозировать, — сказал Аршавин. — Все говорит за сборную Дании, но я надеюсь, что наша команда сумеет добиться результата. Может быть, ничьей, которой нам хватит. Может, нам удастся забить быстрый мяч. Как это сделать? Не знаю. Может, со «стандарта» забьем или кто-то из наших убежит. Наша команда редко сама контролирует игру и стремится доминировать. Может быть, тренеры считают, что на контратаках лучше. Дания будет владеть мячом, но наши за счет дисциплины, терпения и быстрого перехода из обороны в атаку постараются воплотить в жизнь план на игру.

В нашей сборной есть хорошие футболисты. А могут ли они в одиночку решить? Наверное, да. Но все равно важно, кто вокруг тебя. И если бы у меня не было сильных партнеров, то и результата не было бы. В этой команде есть футболисты, которые могут решить эпизод. Будут ли у них шансы и возможности — игра покажет.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).