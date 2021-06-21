Аршавин — о матче Россия — Дания: «Будет тяжело по понятным причинам»
15:32
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча сборной России с Данией.
«Будет тяжело по понятным причинам. Что нужно сделать? Много чего. Главное, чтобы сегодня был день сборной России. Мы проиграли тому, кому и должны были проиграть. И победили того, кого должны были обыграть. Мы не можем повлиять на результат глобально», — сказал Аршавин.
Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в 22.00 (мск). Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно минимум сыграть вничью в этой встрече.
Опрос
проголосовало: 62366Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
Экс-защитник датской сборной — о России: «Оздоева и Зобнина не могу назвать игроками высокого уровня»
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю