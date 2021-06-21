Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча сборной России с Данией.

«Будет тяжело по понятным причинам. Что нужно сделать? Много чего. Главное, чтобы сегодня был день сборной России. Мы проиграли тому, кому и должны были проиграть. И победили того, кого должны были обыграть. Мы не можем повлиять на результат глобально», — сказал Аршавин.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в 22.00 (мск). Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно минимум сыграть вничью в этой встрече.