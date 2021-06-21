Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Аршавин — о матче Россия — Дания: «Будет тяжело по понятным причинам»

15:32
Теги:

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча сборной России с Данией.

«Будет тяжело по понятным причинам. Что нужно сделать? Много чего. Главное, чтобы сегодня был день сборной России. Мы проиграли тому, кому и должны были проиграть. И победили того, кого должны были обыграть. Мы не можем повлиять на результат глобально», — сказал Аршавин.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в 22.00 (мск). Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно минимум сыграть вничью в этой встрече.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 62366
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Экс-защитник датской сборной — о России: «Оздоева и Зобнина не могу назвать игроками высокого уровня»
Следователи возбудили дело из-за публикаций фото миллиардера Лисина с ребенком
Строгий запрет на Троицу: как не навлечь на свой дом беду
Из-за публикации снимков миллиардера Лисина возбуждено уголовное дело

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи