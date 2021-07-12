«Арсенал» поддержал Саку, незабившего пенальти в финале Евро-2020

«Арсенал» в Twitter поддержал своего футболиста Букайо Саку, который в составе сборной Англии уступил в финале Евро-2020 Италии (1:1, 2:3 пен.).

Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Причем все эти футболисты вышли на замену по ходу встречи.

«Футбол может быть таким жестоким. Но для твоей личности. Для твоего характера. Для твоей храбрости ... Мы всегда будем гордиться тобой. И мы не можем дождаться, когда ты снова присоединишься к нам», — говорится в сообщении клуба.

Football can be so cruel.



But for your personality. For your character. For your bravery...



We'll always be proud of you. And we can't wait to have you back with us, @BukayoSaka87 ?? pic.twitter.com/a6fVTb0y1j — Arsenal (@Arsenal) July 11, 2021

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.