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Арнаутович — о дисквалификации: «Были провокации, но меня это не оправдывает»

15:50
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал инцидент, который произошел 13 июня в матче Евро-2020 с Северной Македонией (3:1).

Арнаутович после забитого мяча подбежал к трибуне с македонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию». После этого в УЕФА приняли решение отстранить его на одну игру.

«Я отец двух дочерей и осознаю свою ответственность, так как являюсь примером для подражания, особенно для детей и подростков. Из-за этого сожалею о своем поступке еще сильнее.

Могу сказать, что были провокации, на которые я резко отреагировал, но меня это не оправдывает. После игры мы разговаривали с игроками из Македонии и принесли друг другу извинения. Но мою эмоциональную реакцию это не отменяет. В Австрии у меня есть благотворительный проект, в который я пожертвую 25 тысяч евро.

К сожалению, на следующую игру я дисквалифицирован, но в матче против Украины выложусь на все сто процентов», — приводит слова Арнаутовича OE24.

Матч Нидерланды — Австрия состоится 17 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени. В заключительном туре австрийцы сыграют 21 июня против Украины в Бухаресте.

Дополнительная информация:

https://www.oe24.at/sport/fussball/europameisterschaft/nach-sperre-jetzt-spricht-arnie/480971774

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