Сборная Армении победила Казахстан в товарищеском матче

Сборная Армении одержала победу над Казахстаном в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна.

На 4-й минуте встречи автогол забил защитник гостей Александр Марочкин. На 58-й минуте Вахан Бичахчян увеличил преимущество Армении. В добавленное время отличился полузащитник казахстанской команды Бауржан Исламхан, который реализовал пенальти.

3 июня сборная Казахстана объявила о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера. Однако в этом матче командой руководил его ассистент Руслан Балтиев.