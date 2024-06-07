Сборная Армении победила Казахстан в товарищеском матче
Сборная Армении одержала победу над Казахстаном в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна.
На 4-й минуте встречи автогол забил защитник гостей Александр Марочкин. На 58-й минуте Вахан Бичахчян увеличил преимущество Армении. В добавленное время отличился полузащитник казахстанской команды Бауржан Исламхан, который реализовал пенальти.
3 июня сборная Казахстана объявила о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера. Однако в этом матче командой руководил его ассистент Руслан Балтиев.
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