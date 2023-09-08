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Аргентина — Эквадор: прямая трансляция матча

Матч отбора ЧЕ Аргентина — Эквадор начнется 8 сентября в 03:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Лионель Месси на тренировке сборной Аргентины.
Фото Reuters

Сборная Аргентины сыграет с командой Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на 8 сентября, в пятницу. Игра пройдета на стадионе «Эстадио Монументаль Антонио Веспучио Либерти» в Буэнос-Айресе. Начало — в 03:00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
08 сент, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Эквадор

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Формальные события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира-2026 пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет 1-е мировое первенство в 21 веке, которое будет проведено по новому регламенту.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

ФИФА утвердила революционную формулу ЧМ-2026. 48 команд, 12 групп, 104 матча

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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