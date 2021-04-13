Арбитр пропустит Евро-2020 из-за незасчитанного гола Криштиану

43-летний ассистент судьи Марио Дикс исключен из списка судей, которые будут работать летом на матчах чемпионата Европы-2020. Из-за ошибки этого помощника арбитра не был засчитан гол Криштиану Роналду, забитый в конце отборочной встречи ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2).

На 90+3-й минуте мяч после удара звездного португальца пересек линию ворот. Однако Данни Маккели гол не засчитал, не получив сигнал от Дикса. После игры голландский рефери, посмотрев видеозапись, понял, что помощник ошибся. В итоге Маккели принес извинения главному тренеру команды Португалии Фернанду Сантушу.

Как сообщает Omrop Fryslan, 31 марта Маккели сказал Диксу, что больше не доверяет ему и собирается включить в бригаду другого ассистента. Вместо него в голландское трио вошел Ян де Фрис.

(Александр Бобров)