Араюри считает, что Финляндия должна обороняться всей командой в матче с Данией
Защитник сборной Финляндии Паулус Араюри поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Дании.
«Надо грамотно сыграть как команда и обороняться всей командой, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 11 июня. — Надо действовать скромно и дисциплинировано, но в то же время смело идти в атаку. Знаем, что у нас есть шансы на успех, но для этого надо показать идеальный футбол».
Матч Дания — Финляндия состоится 12 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени. В группе В также выступают сборные Бельгии и России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024449--denmark-vs-finland/
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