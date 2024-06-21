Гризманн: «В игре с Нидерландами нужно реализовать 2-3 момента, чтобы снять все вопросы»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал матч с Нидерландами в групповом турнире Евро-2024.

«Постараемся прибавить. Я считаю, что в обороне мы играли великолепно, но в атаке надо было реализовать два-три момента, чтобы снять все вопросы. Мы постараемся это исправить и подойти к этой игре готовыми на сто процентов как физически, так и технически», — цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.