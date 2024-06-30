Рюдигер: «Германия отчаянно хотела пройти дальше на Евро-2024, ради болельщиков»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Евро-2024. Рюдигер был признан лучшим игроком матча 1/8 финала с Данией (2:0).

«Все, кто разбирается в футболе, знают, что я эмоциональный человек на поле — в какой-то момент ближе к концу я сделал хороший блок и, кажется, предотвратил гол. Так что я сильно радовался. В таких матчах, если ты проигрываешь, ты вылетаешь. Но мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших болельщиков. Мы все боролись друг за друга и делали все как одна команда», — приводит слова Рюдигера сайт УЕФА.

Сборная Германии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года.