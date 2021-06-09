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Антон Шунин: «Приложим все усилия, чтобы хорошо сыграть против Бельгии»

13:20
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь сборной России Антон Шунин заявил, что команда обязательно разберет Бельгию перед стартовым матчем чемпионата Европы-2020 по футболу.

— Мы обязательно разберем Бельгию и уже начали готовится. Будем искать сильные и слабые стороны соперника, за счет которых сможем хорошо против них сыграть. Да, команда сильная, но мы приложим все усилия, чтобы хорошо против них сыграть, — сказал Шунин.

Шунин также положительно оценил результаты открытой тренировки национальной команды.

— Открытая тренировка? Вчера была отличная тренировка, тем более на нашем стадионе. Болельщики придали нам сил и эмоций. Это очень вовремя. Надеюсь, открытые тренировки будут почаще. Поддержку было отлично слышно. Но во время занятий мы были полностью сконцентрированы на тренировке, — добавил Шунин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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