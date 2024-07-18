Амельченко — о разочарованиях Евро-2024: «Англия и Франция, которые с футболистами топ-класса играли академично, без какой-то атакующей идеи»

Бывший вратарь «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Антон Амельченко поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы-2024.

«Мне кажется, все закономерно, так как Испания показывала самую сбалансированную игру на турнире. Они очень быстро работали с мячом, в том числе при высокой плотности в пределах чужой штрафной. Если говорить об ожиданиях, то я просто хотел увидеть что-то интересное с точки зрения каких-то футбольных вещей. Разочарования? Сложно сказать. Наверное, большие сборные — Англия и Франция, которые с футболистами топ-класса играли академично, без какой-то атакующей идеи. Хотя не мне судить, может, это и была идея — рассчитывать на индивидуальные качества», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Амельченко.

Чемпионат Европы проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. В финале сборная Испании победила Англию — 2:1.