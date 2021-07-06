Анри пожертвует зарплату в сборной Бельгии на благотворительность

Тьерри Анри покинул пост помощника главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020, сообщает RMC Sport.

Бывший нападающий «Арсенала» все заработанные в команде деньги перечислит на благотворительность.

Анри присоединился к Бельгии в конце мая. Он работал с командой во второй раз. Ранее он сотрудничал с ней с 2016 по 2018 год.

Сборная Бельгии дошла до четвертьфинала Евро-2020, в котором уступила Италии (1:2).