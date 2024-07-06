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Сегодня, 16:30

Английский журналист: «Скучный футбол на уровне сборных часто приводит к успеху»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Джонатан Уилсон, ведущий автор The Guardian и главный редактор альманаха The Blizzard, в интервью «СЭ» заявил, что уровень критики сборной Англии чрезмерно завышен.

— Англия, возможно, самая критикуемая команда с начала турнира и по сей день — и прессой, и болельщиками. По-вашему, эта критика справедлива?

— В чем-то — да, в чем-то — нет. Ожидания в Англии, безусловно, очень высоки. Но не хватает понимания того, насколько сложен международный футбол; того, что скучная игра часто оказывается там успешной. Поэтому уровень критики, возможно, чрезмерно завышен.

Однако Англия пока играет и в самом деле не очень. Матч против Дании по-настоящему ужасен. На трех предыдущих турнирах при Саутгейте было очень хорошее планирование игры. Да, и там случались невыразительные выступления — против США на чемпионате мира, против Шотландии на Евро-2020 (оба матча закончились 0:0. — Прим. И.Р.). Сборная в этих матчах смотрелась не слишком хорошо, но, по крайней мере, была видна структура, просто против глубоко обороняющейся команды ей оказалось сложно создавать моменты.
Саутгейта можно критиковать и за некоторые аспекты матч-менеджмента, управления командой по ходу игр. В полуфинале против Хорватии в 2018 году он, на мой взгляд, медленно реагировал на меняющуюся ситуацию, как и в финале Евро против Италии. Но этот турнир отличается тем, что в некотором смысле подготовка к нему вышла очень плохой.

— В чем же?

— Например, Келвин Филлипс не был доступен, и это уже около года назад виделось серьезной проблемой, но Саутгейт ее не исправил. Он продолжает пробовать разные варианты. Начал с Трента Александра-Арнольда, продолжил Кевином Галлахером, далее — Кобби Мейной. Не стоит так часто менять игроков. Нужно подходить к турниру с четким планом и, возможно, немного его корректировать. Это базис.

Кое с чем ему немного не повезло. Например, травма Люка Шоу означала, что у него не будет левоногого левого защитника. Но в таком случае считаю ошибкой то, что он даже не включил другого такого игрока в состав. Киран Триппьер постоянно сваливается с фланга вглубь поля, а это все замедляет. Отсутствие левши на левом фланге делает игру очень узкой. Это было предсказуемо.

Уставшим выглядит Букайо Сака. У Харри Кейна, кажется, проблема со спиной. Джуд Беллингем, на мой взгляд, во второй половине сезона играл не так хорошо, как в первой. Все эти мелочи наслоились друг на друга. А есть то, за что Саутгейта нельзя винить — например, травма Харри Магуайра. Из-за этого было много угроз со стандартных положений. Думаю, Марк Гехи играл очень хорошо, но Магуайр — лидер. Считаю, он чуть лучше работает с мячом, чем Гехи, и у них со Стоунзом хорошее взаимодействие — они знают друг друга.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля, и начнется в 19.00 мск.

Гарет Саутгейт с&nbsp;игроками сборной Англии. «Скучный футбол часто приводит к успеху». Топ-журналисты из Англии — о Саутгейте и шансах сборной на триумф
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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