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Сегодня, 16:00

Английский журналист: «План Англии — победить 1:0 или 2:0, но не 4:3»

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Английский журналист издания The Independent Ричард Джолли в интервью «СЭ» прокомментировал критику в адрес игры сборной Англии на Евро-2024.

— Может ли Англия с Саутгейтом играть в более смелый и атакующий футбол? Это ведь всеобщая тема для обсуждений.

— Они могут играть в немного более атакующий футбол, но никогда не станут бросаться на ворота соперников безрассудно. Частично сложности на этом турнире заключаются в том, что все у них происходит очень медленно и тяжело. Думаю, что Англия пытается владеть мячом больше, чем в прошлом, но это владение стало очень медленным. Одна из проблем — игроки не срабатываются настолько, чтобы дать команде свои лучшие качества. Нет тех, кто будет бежать за спины защитникам, как Рэшфорд и Стерлинг, что позволяло Англии быстро контратаковать.

Сейчас сборная играет довольно медленно. Она может больше атаковать через фланги обороны. Если Люк Шоу будет в форме, у команды окажется левоногий левый защитник, который сможет подключаться к финальной трети. Команда могла бы играть с Александром-Арнольдом на правом фланге, и это было бы лучшее решение — по крайней мере, один крайний защитник мог бы идти вперед и делать там больше. Но ни при каких обстоятельствах эта версия сборной Англии не будет командой, которая выйдет с мыслью: «Давайте сегодня выиграем — 4:3». Их план — попытаться победить 1:0 или 2:0. Время покажет, насколько хорошо они с этим справятся.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля, и начнется в 19.00 мск.

Гарет Саутгейт с&nbsp;игроками сборной Англии. «Скучный футбол часто приводит к успеху». Топ-журналисты из Англии — о Саутгейте и шансах сборной на триумф

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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