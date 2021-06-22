Англия выиграла группу, но может об этом пожалеть. В плей-офф Евро ее ждет Франция или Германия?

После матчей Чехия — Англия (0:1) и Хорватия — Шотландия (3:1) итоговое положение в группе D выглядит так:

Англия — 7 очков, разность мячей — 2-0

Хорватия — 4, 4-3

Чехия — 4, 3-2

Шотландия — 1, 1-5

Подведем итоги группы:

1. Англия выиграла группу, но в 1/8 финала ее, вероятно, ожидает вообще самый сложный соперник по плей-офф (если сравнить с Хорватией и Чехией). Британцы встретятся со второй командой группы F.

Если в ней в последнем туре Германия победит Венгрию (что наверняка), а Франция — Португалию, то Англия встретится с немцами. Если победят португальцы — то с ними.

Если в матче французов будет ничья, то команде Гарета Саутгейта играть с чемпионами мира. Очень сложный старт плей-офф в любом случае.

2. Хорваты заняли второе место благодаря тому, что при одинаковой разности мячей забили больше голов, чем чехи. Соперником балканцев станет вторая команда из группы Е.

Потенциально ей может стать любая из четырех сборных, из более очевидных раскладов стоит рассмотреть тот, что выстраивается, если Испания побеждает Словакию. Тогда, если Швеция обыгрывает Польшу, то Хорватия встретится с испанцами, если «Тре Крунур» играют вничью, то они и попадают на хорватов, если побеждают поляки — то будет 1/8 финала двух славянских сборных.

3. Чехия выходит с третьего места в плей-офф — у нее 4 очка, что больше, чем у Украины и Финляндии из других групп.

Потенциальные соперники — Нидерланды и победитель «группы смерти» F (еще Бельгия, но это практически нереально). Кто из них — определится, когда станут понятны все попадающие в 1/8 финала сборные с третьих позиций.