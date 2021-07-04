Англия впервые обошлась без пенальти в четвертьфинале Евро
Сборная Англии разгромила Украину (4:0) в 1/4 финала Евро-2020 и во второй раз подряд вышла в полуфинал крупного турнира.
Ранее британцы лишь дважды побеждали в основное время четвертьфиналов крупных турниров — аргентинцев в 1966-м и шведов в 2018-м. Еще два успеха пришлись на игры с Камеруном (в дополнительное время на ЧМ-1990) и Испанией (по пенальти на Евро-1996).
Кроме того, сборная Англии впервые обошлась без пенальти в четвертьфинале Евро. В 1996 голу англичане в послематчевой серии одолели испанцев, в 2004-м уступили португальцам, а в 2012-м — итальянцам.
Сборная Англии в четвертьфиналах крупных турниров
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
26.06.1954
|
ЧМ
|
Базель
|
Уругвай
|
2:4
|
10.06.1962
|
ЧМ
|
Винья дель Мар
|
Бразилия
|
1:3
|
23.07.1966
|
ЧМ
|
Лондон
|
Аргентина
|
1:0
|
14.06.1970
|
ЧМ
|
Леон
|
ФРГ
|
2:3 (д.в.)
|
22.06.1986
|
ЧМ
|
Мехико
|
Аргентина
|
1:2
|
01.07.1990
|
ЧМ
|
Неаполь
|
Камерун
|
3:2 (д.в.)
|
22.06.1996
|
ЧЕ
|
Лондон
|
Испания
|
0:0 (пен. — 4:2)
|
21.06.2002
|
ЧМ
|
Сидзуока
|
Бразилия
|
1:2
|
24.06.2004
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
Португалия
|
2:2 (пен. — 5:6)
|
01.07.2006
|
ЧМ
|
Гельзенкирхен
|
Португалия
|
0:0 (пен. — 1:3)
|
24.06.2012
|
ЧЕ
|
Киев
|
Италия
|
0:0 (пен. — 2:4)
|
06.07.2018
|
ЧМ
|
Казань
|
Швеция
|
2:0
|
03.07.2021
|
ЧЕ
|
Рим
|
Украина
|
4:0
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