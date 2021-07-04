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Англия впервые обошлась без пенальти в четвертьфинале Евро

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Сборная Англии разгромила Украину (4:0) в 1/4 финала Евро-2020 и во второй раз подряд вышла в полуфинал крупного турнира.

Ранее британцы лишь дважды побеждали в основное время четвертьфиналов крупных турниров — аргентинцев в 1966-м и шведов в 2018-м. Еще два успеха пришлись на игры с Камеруном (в дополнительное время на ЧМ-1990) и Испанией (по пенальти на Евро-1996).

Кроме того, сборная Англии впервые обошлась без пенальти в четвертьфинале Евро. В 1996 голу англичане в послематчевой серии одолели испанцев, в 2004-м уступили португальцам, а в 2012-м — итальянцам.

Сборная Англии в четвертьфиналах крупных турниров

Дата

Турнир

Город

Соперник

Счет

26.06.1954

ЧМ

Базель

Уругвай

2:4

10.06.1962

ЧМ

Винья дель Мар

Бразилия

1:3

23.07.1966

ЧМ

Лондон

Аргентина

1:0

14.06.1970

ЧМ

Леон

ФРГ

2:3 (д.в.)

22.06.1986

ЧМ

Мехико

Аргентина

1:2

01.07.1990

ЧМ

Неаполь

Камерун

3:2 (д.в.)

22.06.1996

ЧЕ

Лондон

Испания

0:0 (пен. — 4:2)

21.06.2002

ЧМ

Сидзуока

Бразилия

1:2

24.06.2004

ЧЕ

Лиссабон

Португалия

2:2 (пен. — 5:6)

01.07.2006

ЧМ

Гельзенкирхен

Португалия

0:0 (пен. — 1:3)

24.06.2012

ЧЕ

Киев

Италия

0:0 (пен. — 2:4)

06.07.2018

ЧМ

Казань

Швеция

2:0

03.07.2021

ЧЕ

Рим

Украина

4:0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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