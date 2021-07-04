Англия впервые обошлась без пенальти в четвертьфинале Евро

Сборная Англии разгромила Украину (4:0) в 1/4 финала Евро-2020 и во второй раз подряд вышла в полуфинал крупного турнира.

Ранее британцы лишь дважды побеждали в основное время четвертьфиналов крупных турниров — аргентинцев в 1966-м и шведов в 2018-м. Еще два успеха пришлись на игры с Камеруном (в дополнительное время на ЧМ-1990) и Испанией (по пенальти на Евро-1996).

Кроме того, сборная Англии впервые обошлась без пенальти в четвертьфинале Евро. В 1996 голу англичане в послематчевой серии одолели испанцев, в 2004-м уступили португальцам, а в 2012-м — итальянцам.

Сборная Англии в четвертьфиналах крупных турниров