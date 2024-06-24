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Сегодня, 22:00

Англия — Словения: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Англия сыграет со Словенией в матче группового этапа Евро-2024 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гарри Кейн (сборная Англии).
Фото Reuters

Сборные Англии и Словении сыграют в матче группового этапа Евро-2024 во вторник, 25 июня. Встреча состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ключевые события противостояния Англия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно с помощью платных онлайн-платформ «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В группе С англичане набрали 4 очка и занимают первое место. Словенская сборная на ЧЕ заработала 2 балла и располагается на третьей строчке в квартете.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Англия
Словения

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