Англия — Словения: Беллингем и Кейн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Словении на матч третьего тура группового турнира чемпионата Европы.

Матч пройдет в Кельне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Геи, Стоунз, Уокер, Райс, Галлахер, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Янза, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Эльшник, Гнезда, Стоянович, Шешко, Спорар.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Словения.