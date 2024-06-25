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Сегодня, 21:14

Англия — Словения: Беллингем и Кейн сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Словении на матч третьего тура группового турнира чемпионата Европы.

Матч пройдет в Кельне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Геи, Стоунз, Уокер, Райс, Галлахер, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Янза, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Эльшник, Гнезда, Стоянович, Шешко, Спорар.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Англия — Словения.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Англия
Словения

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словении по футболу
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