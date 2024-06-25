Словения сыграла вничью с Англией и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборные Англии и Словении сыграли вничью в матче третьего тура Евро-2024 — 0:0.

Англичане могли открыть счет на 20-й минуте, но гол Букайо Сака отменили из-за офсайда.

Сборная Англии (5 очков) заняла первое место в группе C. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с одной из сборных, занявших третье место в группе.

Словения (3) финишировала третьей, но тоже гарантировала себе место в 1/8 финала. Словенцы впервые в истории сыграют в плей-офф чемпионата Европы.