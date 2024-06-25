Англия сыграет со Словенией на чемпионате Европы по футболу 2024

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция встречи группового этапа на Евро-2024 Англия — Словения. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск. Матч проходит на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия).

Текстовая онлайн-трансляция на сайте «СЭ» уже стартовала. Ключевые события встречи Англия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Также смотреть за ходом игры можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний Англия и Словения встречались пять раз на уровне официальных встреч. Четыре раза победу одержали англичане (1:0, 3:2: 3:1, 1:0), еще одна встреча завершилась в безголевую ничью (0:0).

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