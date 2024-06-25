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Сегодня, 13:40

Англия — Словения: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

Сборная Англии сыграет со Словенией на Евро-2024 25 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Англии.
Фото Reuters

Сборная Англии сыграет со Словенией во вторник, 25 июня, в матче заключительного тура группы C чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата Европы. Ключевые события противостояния Англия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно с помощью платных онлайн-платформ «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Англия единоличный лидер в группе C после двух туров. Команда Гарета Саутгейта набрала 4 очка и для выхода в плей-офф ей достаточно сыграть со Словенией вничью.

Дания и Словения набрали по 2 очка и идут на втором и третьем месте соответственно. Сербия с 1 очком замыкает турнирную таблицу, но не потеряла шансы выйти в плей-офф.

Харри Кейн&nbsp;&mdash; Ян&nbsp;Облак. Англия — Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024

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Сборная Англии по футболу
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