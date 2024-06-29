Сборные Англии и Словакии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Она пройдет на стадионе «Арена АуфШальке».

В 18.45 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется бесплатная видеотрансляция противостояния Англия — Словакия. В прямом эфире матч также покажут по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых важных событий встречи Англия — Словакия.

Сборная Англии с Гаретом Саутгейтом вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места в турнирной таблице группы C с пятью очками. Словакия с главным тренером Франческо Кальцоной пробилась в 1/8 финала турнира в Германии с третьей строчки квартета E с 4 баллами.

Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

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