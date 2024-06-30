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Англия — Словакия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Англии.
Фото Reuters

Сборные Англии и Словакии встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в воскресенье, 30 июня. Игра пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке». Начало — в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых важных событий встречи Англия — Словакия.

Сборные Англии и Словакии трижды пересекались на футбольном поле. На ЧЕ-2016 команды были в одной группе и сыграли вничью (0:0). В том же году эти сборные снова встретились уже в отборочном турнире ЧМ-2018, и Англия в гостях победила со счетом 1:0. Год спустя в ответном матче того же отбора англичане дома выиграли со счетом 2:1.

Словакия вышла из группы Е, в которой все 4 команды набрали по 4 очка. Словаки обыграли Бельгию (1:0), уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1). Места в группе распределялись по дополнительным показателям, и сборная Словакии оказалась третьей.

Англия заняла первое место в группе С, одержав одну победу — над Сербией (1:0). Со сборным Дании и Словении англичане сыграли вничью (1:1 и 0:0). 5 очков команде Гарета Саутгейта хватило для первого места.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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