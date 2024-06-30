Видеотрансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Англия — Словакия начнется на «Матч ТВ» и matchtv.ru в 18.45 мск 30 июня. Игра пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке».

Матч плей-офф Евро-2024 Англия — Словакия начнется в 19.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью текстовой трансляции и матч-центра «СЭ». В прямом эфире по платной подписке встречу Англия — Словакия также покажут на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

Сборная Англии выиграла группу C с пятью набранными баллами на Евро-2024. Словаки вышли в 1/8 финала турнира с третьей строчки (4 очка) в группе Е. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

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