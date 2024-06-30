Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:45

Англия — Словакия: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире

Матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист сборной Англии Фил Фоден.
Фил Фоден.
Фото Reuters

Видеотрансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Англия — Словакия начнется на «Матч ТВ» и matchtv.ru в 18.45 мск 30 июня. Игра пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке».

Матч плей-офф Евро-2024 Англия — Словакия начнется в 19.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью текстовой трансляции и матч-центра «СЭ». В прямом эфире по платной подписке встречу Англия — Словакия также покажут на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

Сборная Англии выиграла группу C с пятью набранными баллами на Евро-2024. Словаки вышли в 1/8 финала турнира с третьей строчки (4 очка) в группе Е. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Сборная Дании возмутилась судейством в матче Евро против Германии
Орловский готов выступить в России после ухода из UFC
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
В прошлом году Грузия проиграла Испании 1:7. Для прохода в четвертьфинал Евро нужно чудо
Бельгийская футбольная ассоциация извинилась за видео, в котором Онана планировал «сломать» Мбаппе
Акинфеев: «Я следил за Мамардашвили, когда все смеялись над его переходом в «Валенсию»
Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матчей Евро-2024
«Мамардашвили скоро может стоить дороже Алиссона, а Хвиче пора уходить из «Наполи» в более сильный клуб». Интервью легенды грузинского футбола Гуцаева
Мостовой: «Игра покажет, смогут ли грузины повторить наш успех 2018 года»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуцаев: «Хвиче будет лучше сменить клуб на более сильный, чем нынешний «Наполи»

Быков рассказал, как в Швейцарии празднуют победу над Италией на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости