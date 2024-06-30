Сборные Англии и Словакии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Арена АуфШальке». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча плей-офф Евро-2024 Англия — Словакия в прямом эфире и бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 мск. Противостояние команд Гарета Саутгейта и Франческо Кальцоны также покажут по подписке в онлайн-сервисах Кинопоиск и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов противостояния Англия — Словакия.

Сборная Англии выиграла группу C с пятью набранными баллами на Евро-2024. Словаки вышли в 1/8 финала турнира с третьей строчки (4 очка) в группе Е. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

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