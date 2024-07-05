Сборные Швейцарии и Англии встретятся 6 июля в Дюссельдорфе (Германия) в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра на стадионе «Дюссельдорф-Арена» начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Англия — Швейцария можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.45 мск. Игру также покажут на онлайн-платформах Окко и Кинопоиск для всех пользователей с подпиской на сервис.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния швейцарцев и англичан. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события игры плей-офф Евро-2024.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта обыграла в 1/8 финала Словакию со счетом 2:1. Швейцария с главным тренером Муратом Якином прошла в первом раунде плей-офф Италию (2:0).

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