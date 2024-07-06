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Англия — Швейцария: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024

Англия сыграет со Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Букайо Сака (сборная Англии).
Фото AFP

Сборные Англии и Швейцарии сыграют в четвертьфинале Евро-2024 в субботу, 6 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи Англия — Швейцария будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.45 мск. Также смотреть игру можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч Англия — Швейцария читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
Швейцария

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