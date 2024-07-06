Сборная Англии по пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024
Сборная Англии победила Швейцарию в матче 1/4 финала Евро-2024 — 1:1 (пенальти 5:3).
Счет на 75-й минуте открыл форвард сборной Швейцарии Бриль Эмболо. Пять минут спустя англичане отыгрались благодаря голу Букайо Саки.
В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Англии — 5:3. Единственный удар не реализовал защитник швейцарцев Мануэль Аканджи.
В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция.
Источник: Сетка плей-офф Евро-2024
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