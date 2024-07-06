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Англия — Швейцария: началась прямая трансляция матча Евро-2024

Англия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Харри Кейн (сборная Англии).
Фото AFP

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Англия — Швейцария. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия).

«СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Англия — Швейцария будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Также игру покажут на стриминговых платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

В истории личных встреч соперники встречались 12 раз в официальных матчах. Англичане побеждали восемь раз, швейцарцы были сильнее один раз, еще три игры завершились вничью.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
Швейцария

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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