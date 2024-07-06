На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Англия — Швейцария. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия).

«СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Англия — Швейцария будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Также игру покажут на стриминговых платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

В истории личных встреч соперники встречались 12 раз в официальных матчах. Англичане побеждали восемь раз, швейцарцы были сильнее один раз, еще три игры завершились вничью.

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