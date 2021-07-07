Англия пропустила первый гол на Евро-2020
22:43
Сборная Англии пропустила первый мяч на Евро-2020. В матче с Данией в 1/2 финала ударом со штрафного в ворота англичан забил Миккель Дамсгор. Он отличился на 30-й минуте.
Ранее англичане обыграли Хорватию, Чехию (по 1:0), Германию (2:0) и Украину (4:0), а также сыграли вничью с Шотландией (0:0).
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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