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Англия пропустила первый гол на Евро-2020

22:43
Сборная Англии пропустила первый гол на Евро-2020. Фото Reuters
Сборная Англии пропустила первый гол на Евро-2020. Фото Reuters
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Сборная Англии пропустила первый мяч на Евро-2020. В матче с Данией в 1/2 финала ударом со штрафного в ворота англичан забил Миккель Дамсгор. Он отличился на 30-й минуте.

Ранее англичане обыграли Хорватию, Чехию (по 1:0), Германию (2:0) и Украину (4:0), а также сыграли вничью с Шотландией (0:0).

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Евгений Петров все материалы автора

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