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Англия по серии побед на Евро уступает только Италии

14:00
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Победа над Хорватией (1:0) в матче первого тура чемпионата Европы-2020 стала для сборной Англии седьмой подряд (мячи 16-1).

Среди участников чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта по длине успешной серии уступает лишь итальянцам, которые одержали 10 сухих побед кряду. Больше двух выигранных встреч есть в активе у французов, голландцев и бельгийцев.

Самые продолжительные действующие серии побед команд-участниц Евро-2020:

Команда

Тренер

Матчи

Голы

Италия

Роберто Манчини

10

31-0

Англия

Гарет Саутгейт

7

16-1

Франция

Дидье Дешам

5

10-0

Голландия

Франк де Бур

3

8-2

Бельгия

Роберто Мартинес

3

6-1

Португалия

Фернанду Сантуш

2

7-0

Чехия

Ярослав Шилгавы

2

5-1

Уэльс

Роб Пейдж

1

2-0

Словакия

Штефан Таркович

1

2-1

Украина

Андрей Шевченко

1

2-1

Россия

Станислав Черчесов

1

1-0

Сегодня вечером, 18 июня, сборная Англии сыграет против Шотландии, начало матча — в 22.00 (мск).

Англия — Шотландия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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