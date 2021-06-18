Англия по серии побед на Евро уступает только Италии
Победа над Хорватией (1:0) в матче первого тура чемпионата Европы-2020 стала для сборной Англии седьмой подряд (мячи 16-1).
Среди участников чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта по длине успешной серии уступает лишь итальянцам, которые одержали 10 сухих побед кряду. Больше двух выигранных встреч есть в активе у французов, голландцев и бельгийцев.
Самые продолжительные действующие серии побед команд-участниц Евро-2020:
|
Команда
|
Тренер
|
Матчи
|
Голы
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
10
|
31-0
|
Англия
|
Гарет Саутгейт
|
7
|
16-1
|
Франция
|
Дидье Дешам
|
5
|
10-0
|
Голландия
|
Франк де Бур
|
3
|
8-2
|
Бельгия
|
Роберто Мартинес
|
3
|
6-1
|
Португалия
|
Фернанду Сантуш
|
2
|
7-0
|
Чехия
|
Ярослав Шилгавы
|
2
|
5-1
|
Уэльс
|
Роб Пейдж
|
1
|
2-0
|
Словакия
|
Штефан Таркович
|
1
|
2-1
|
Украина
|
Андрей Шевченко
|
1
|
2-1
|
Россия
|
Станислав Черчесов
|
1
|
1-0
Сегодня вечером, 18 июня, сборная Англии сыграет против Шотландии, начало матча — в 22.00 (мск).
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю