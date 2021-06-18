Англия по серии побед на Евро уступает только Италии

Победа над Хорватией (1:0) в матче первого тура чемпионата Европы-2020 стала для сборной Англии седьмой подряд (мячи 16-1).

Среди участников чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта по длине успешной серии уступает лишь итальянцам, которые одержали 10 сухих побед кряду. Больше двух выигранных встреч есть в активе у французов, голландцев и бельгийцев.

Самые продолжительные действующие серии побед команд-участниц Евро-2020:

Команда Тренер Матчи Голы Италия Роберто Манчини 10 31-0 Англия Гарет Саутгейт 7 16-1 Франция Дидье Дешам 5 10-0 Голландия Франк де Бур 3 8-2 Бельгия Роберто Мартинес 3 6-1 Португалия Фернанду Сантуш 2 7-0 Чехия Ярослав Шилгавы 2 5-1 Уэльс Роб Пейдж 1 2-0 Словакия Штефан Таркович 1 2-1 Украина Андрей Шевченко 1 2-1 Россия Станислав Черчесов 1 1-0

Сегодня вечером, 18 июня, сборная Англии сыграет против Шотландии, начало матча — в 22.00 (мск).