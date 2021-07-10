Англия оштрафована на 30 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с Данией
УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.), информирует сайт организации.
Английская футбольная ассоциация оштрафована на 30 тысяч евро за использованием фанатами лазерной указки, беспорядки во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехнических изделий.
Напомним, в финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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