Англия, Нидерланды и Франция вышли в плей-офф Евро-2024
В последнем туре группы В на Евро-2024 Испания победила Албанию (1:0), а Хорватия и Италия сыграли вничью (1:1).
Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024.
Фото «СЭ»
Благодаря этим результатам Англия, Нидерланды и Франция обеспечили себе место в плей-офф. Ниже третьего места в своих группах эти сборные опуститься не могут, а с четырьмя очками они в любом случае будут выше как минимум Венгрии и Хорватии, у которых три и два балла соответственно.
Предположительные пары в 1/8 финала Евро-2024: положение на 24 июня.
Фото «СЭ»
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