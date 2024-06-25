Англия, Нидерланды и Франция вышли в плей-офф Евро-2024

В последнем туре группы В на Евро-2024 Испания победила Албанию (1:0), а Хорватия и Италия сыграли вничью (1:1).

Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024. Фото «СЭ»

Благодаря этим результатам Англия, Нидерланды и Франция обеспечили себе место в плей-офф. Ниже третьего места в своих группах эти сборные опуститься не могут, а с четырьмя очками они в любом случае будут выше как минимум Венгрии и Хорватии, у которых три и два балла соответственно.