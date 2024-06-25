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Сегодня, 00:35

Англия, Нидерланды и Франция вышли в плей-офф Евро-2024

Алексей Мороз
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (в центре).
Фото Reuters
Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024.
Фото «СЭ»
Предположительные пары в 1/8 финала Евро-2024: положение на 24 июня.
Фото «СЭ»
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В последнем туре группы В на Евро-2024 Испания победила Албанию (1:0), а Хорватия и Италия сыграли вничью (1:1).

Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024.
Фото «СЭ»

Благодаря этим результатам Англия, Нидерланды и Франция обеспечили себе место в плей-офф. Ниже третьего места в своих группах эти сборные опуститься не могут, а с четырьмя очками они в любом случае будут выше как минимум Венгрии и Хорватии, у которых три и два балла соответственно.

Предположительные пары в 1/8 финала Евро-2024: положение на 24 июня.
Фото «СЭ»
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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