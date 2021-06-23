Англия ни разу не ударила по воротам Чехии во втором тайме

У сборной Англии ноль ударов по воротам во втором тайме матча Евро-2020 против Чехии (1:0). Все удары англичане нанесли в первой половине.

Всего у англичан пять ударов, два из которых в створ. Единственный мяч на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг. У чехов семь ударов, один из которых в створ.

Англия набрала семь очков и выиграла группу D. По четыре очка у Хорватии (второе место) и Чехии (третье), при этом обе команды вышли в плей-офф. Шотландия на последнем месте — одно очко.