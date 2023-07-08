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8 июля, 21:06

Англия обыграла Испанию в финале молодежного чемпионата Европы

Виктория Кравченко
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Игроки молодежной сборной Англии.
Фото Getty Images

Сборная Англии обыграла команду Испании выиграла молодежный чемпионат Европы 2023 года — 1:0. У англичан отличился Кертис Джонс на 45+4-й минуте.

На последний минутах в ворота Англии был назначен пенальти. Вратарь Джеймс Траффорд отбил 11-метровый и добивание. У 20-летнего игрока 6 матчей на турнире без пропущенных голов.

В полуфинале турнира англичане выиграли у Израиля со счетом 3:0, а испанцы разгромили Украину (5:1).

Для молодежной сборной Англии эта победа стала третьей на чемпионатах Европы. Ранее команда побеждала в 1982 и 1984 годах.

Чемпионат Европы U21. Финал
08 июл, 22:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Англия U21
1:0
Испания U21

Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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