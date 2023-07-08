Англия обыграла Испанию и выиграла в финале молодежного чемпионата Европы

Сборная Англии обыграла команду Испании выиграла молодежный чемпионат Европы 2023 года — 1:0. У англичан отличился Кертис Джонс на 45+4-й минуте.

На последний минутах в ворота Англии был назначен пенальти. Вратарь Джеймс Траффорд отбил 11-метровый и добивание. У 20-летнего игрока 6 матчей на турнире без пропущенных голов.

В полуфинале турнира англичане выиграли у Израиля со счетом 3:0, а испанцы разгромили Украину (5:1).

Для молодежной сборной Англии эта победа стала третьей на чемпионатах Европы. Ранее команда побеждала в 1982 и 1984 годах.