Сегодня, 13 июня, сборная Англии сыграет против команды Хорватии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В рамках Евро команды встречались трижды и в крайний раз хорваты обыграли соперника со счетом 3:2 (в 2007-м году). Команды играют в группе D с такими командами, как Шотландия и Чехия.

За матчем Англия — Хорватия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».

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