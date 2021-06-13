Англия — Хорватия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
Сегодня, 13 июня, сборная Англии сыграет против команды Хорватии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
В рамках Евро команды встречались трижды и в крайний раз хорваты обыграли соперника со счетом 3:2 (в 2007-м году). Команды играют в группе D с такими командами, как Шотландия и Чехия.
За матчем Англия — Хорватия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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