Сборная Англии открыла счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии. Отличился Рахим Стерлинг.

Полузащитник забил с близкого расстояния после прострела от Люка Шоу. Счет матча — 1:0.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет со Швецией или Украиной.