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Англия — Германия: Стерлинг открыл счет в матче

20:33
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Сборная Англии открыла счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии. Отличился Рахим Стерлинг.

Полузащитник забил с близкого расстояния после прострела от Люка Шоу. Счет матча — 1:0.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет со Швецией или Украиной.

Англия — Германия

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Евгений Петров все материалы автора

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