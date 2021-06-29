Англия — Германия: Стерлинг открыл счет в матче
20:33
Сборная Англии открыла счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии. Отличился Рахим Стерлинг.
Полузащитник забил с близкого расстояния после прострела от Люка Шоу. Счет матча — 1:0.
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет со Швецией или Украиной.
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