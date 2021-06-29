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Англия — Германия: прогноз Николая Писарева на матч Евро-2020

09:00
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Германии.

«Матч пройдет в Лондоне, это однозначный плюс для англичан. При своих болельщиках играть гораздо легче и приятней. По игре на групповом этапе обе команды не впечатлили. Англичане забили всего два мяча на этом турнире. Наверное, можно только один матч отметить у немцев, когда была обыграна сборная Португалии. В том матче у Германии получалось все, они зажимали соперника высоким прессингом. В предстоящем матче фаворита нет. Мне кажется, будет 1:1, все решится либо в овертайме, либо в серии пенальти», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Англия — Германия

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