Англия — Германия: Гнабри и Грилиш вышли на замену
20:29
В матче 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия в составах команд произошли замены.
На 68-й минуте у немцев Тимо Вернера заменил Серж Гнабри. У англичан вместо Букайо Сака на 69-й минуте вышел Джек Грилиш.
Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игра началась в 19.00 по московскому времени. По ходу второго тайма счет равный — 0:0.
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