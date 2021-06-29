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Англия — Германия: Гнабри и Грилиш вышли на замену

20:29
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В матче 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия в составах команд произошли замены.

На 68-й минуте у немцев Тимо Вернера заменил Серж Гнабри. У англичан вместо Букайо Сака на 69-й минуте вышел Джек Грилиш.

Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игра началась в 19.00 по московскому времени. По ходу второго тайма счет равный — 0:0.

Англия — Германия

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля