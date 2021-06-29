Голы Стерлинга и Кейна принесли Англии победу над Германией в 1/8 финала Евро

Сборная Англии обыграла сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Первый мяч на 75-й минуте забил Рахим Стерлинг. Он замкнул прострел Люка Шоу и пробил Нойера. Второй мяч на 86-й минуте в активе Харри Кейна. Результативный пас ему отдал вышедший на замену Джек Грилиш.

В 1/4 финала Англия сыграет с победителем пары Швеция — Украина.

Евро-2020

1/8 финала

Англия — Германия — 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 75 (1:0). Кейн, 86 (2:0).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Стерлинг, Сака (Грилиш, 69), Шоу, Кейн.

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер (Эмре Джан, 87), Рюдигер, Киммих, Горецка, Кроос, Хаверц, Мюллер (Мусиала, 90+2), Гозенс (Сане, 88), Вернер (Гнабри, 68).

Предупреждения: Райс, 8. Гинтер, 25. Филлипс, 45. Гозенс, 72. Магуайр, 77.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (оба — Испания).

29 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 41973 зрителя.