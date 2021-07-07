Сборная Англии сыграет против команды Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестегор, Кьер, Крситенсен, Мехле, Штригер, Дилейни, Хойберг, Дамсгор, Дольберг, Брэйтуэйт.

Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 (мск).