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Англия — Дания: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Евро

20:43
7 июля. Лондон. Англия — Дания. Фото Twitter
7 июля. Лондон. Англия — Дания. Фото Twitter
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Сборная Англии сыграет против команды Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестегор, Кьер, Крситенсен, Мехле, Штригер, Дилейни, Хойберг, Дамсгор, Дольберг, Брэйтуэйт.

Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 (мск).

Англия — Дания

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Иван Шитик все материалы автора

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