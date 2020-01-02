Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Англия — Дания, полуфинал Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча

20:30
Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото twitter.com/England
Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото twitter.com/England
Теги:

Сегодня, 7 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Англии и Дании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», из-за проблем с коронавирусом не все приезжие болельщики смогут попасть на игру из-за местных ограничений в 10 карантинных дней после въезда в страну.

На стадии 1/4 финала датчане обыграли команду Чехии со счетом 2:1, а англичане были сильнее украинцев 4:0.

В рамках чемпионатов Европы Англия не обыгрывала Данию с 1979 года, тогда матч также проходил в Лондоне. В последний раз команды играли в конце 2020 года в Лиге наций, встреча завершилась победой датчан (1:0).

За матчем Англия — Дания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

Англия — Дания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15992
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Судья Карасев завершил работу на Евро: «Это мощь»
Стало известно о состоянии MaкSим
Как выявить рак языка всего по трем внешним признакам
Упавшая железная плита "сломала" лицо мужчине в Москве
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля