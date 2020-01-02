Сегодня, 7 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Англии и Дании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», из-за проблем с коронавирусом не все приезжие болельщики смогут попасть на игру из-за местных ограничений в 10 карантинных дней после въезда в страну.

На стадии 1/4 финала датчане обыграли команду Чехии со счетом 2:1, а англичане были сильнее украинцев 4:0.

В рамках чемпионатов Европы Англия не обыгрывала Данию с 1979 года, тогда матч также проходил в Лондоне. В последний раз команды играли в конце 2020 года в Лиге наций, встреча завершилась победой датчан (1:0).

За матчем Англия — Дания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».