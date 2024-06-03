Сборная Англии разгромила Боснию в товарищеском матче

Сборная Англии в товарищеском матче с крупным счетом обыграла Боснию и Герцеговину — 3:0.

Счет на 60-й минуте с пенальти открыл Коул Палмер. На 85-й минуте преимущество англичан удвоил Трент Александр-Арнолд. Окончательный счет 4 минуты спустя установил Харри Кейн.

Сборная Англии сыграет на Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта по итогам жеребьевки попала в группу C, где встретится с Сербией (16 июня), Данией (20 июня) и Словенией (25 июня).