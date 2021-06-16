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Ангеловски заявил, что Македония будет играть на победу в матче с Украиной

16 июня 2021, 23:52
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Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 с Украиной.

«Должны показать наилучший футбол, ведь это ЕВРО. Только так можно добиться на нем приемлемого результата. Мы приехали на ЕВРО, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу», — цитирует Ангеловски официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

Матч Украина — Северная Македония состоится завтра, 17 июня, в Бухаресте. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи