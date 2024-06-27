Постекоглу — о победе Грузии над Португалией: «Все совершенно заслуженно. Сегодня это было потрясающе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу Грузии над Португалией (2:0) на Евро-2024.

«Все совершенно заслуженно. Сегодня это было потрясающе. Прижатой к воротам команда не была. Был хороший, энергичный футбол. А когда это было необходимо, она держала оборону во главе с выдающимся вратарем. И классно атаковала», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.